Der frühere Hollywood-Prodzuent Harvey Weinstein und seine insolvente Produktionsfirma haben sich offenbar mit zahlreichen Frauen geeinigt, die Weinstein sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung vorwerfen.

Das meldet die New York Times. Nach Informationen der Zeitung sollen mehr als 30 Schauspielerinnen sowie ehemalige Mitarbeiterinnen insgesamt 25 Millionen Dollar erhalten. Der Vergleich würde den Angaben zufolge fast alle Zivilprozesse gegen Weinstein beenden. Das Geld zahlt nicht er selbst, sondern die Versicherung seiner Firma.



Die Einigung ist unabhängig von einem Strafprozess in New York, der im Januar beginnt und in dem Weinstein wegen Vergewaltigung angeklagt ist. Er weist alle Anschuldigungen zurück.



Die Vorwürfe gegen den Filmproduzenten hatten vor über zwei Jahren die "Me-Too"-Debatte ausgelöst.