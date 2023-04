Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva während seines zurückliegenden Staatsbesuchs in China (AFP / KEN ISHII)

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Kirby, sagte in Washington, Lula übernehme damit russische und chinesische Propaganda, ohne sich die Fakten anzuschauen. Seine Äußerungen seien "zutiefst problematisch". Lula hatte am Wochenende während eines Besuch in China ein Ende der militärischen Unterstützung für die Ukraine gefordert. Stattdessen sollten die USA, aber auch die Europäische Union anfangen, über Frieden zu reden. Gestern reiste der russische Außenminister Lawrow nach Brasilien. Nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Vieira äußerte er Dank für die Haltung des Landes. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz kritisierte Vieira die Sanktionen gegen Russland.

Solche Maßnahmen hätten negative Auswirkungen vor allem auf die Wirtschaft in Entwicklungsländern. Zugleich bekräftigte Vieira, Brasilien wünsche sich eine friedliche Lösung.

