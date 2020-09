Nach den unklaren Äußerungen von US-Präsident Trump zur Amtsübergabe im Fall einer Wahlniederlage bemüht sich das Weiße Haus um Klarstellung.

Präsidialamtssprecherin McEnany sagte, Trump werde die Ergebnisse einer freien und fairen Wahl akzeptieren. Erst gestern hatte er es abgelehnt, eine friedliche Machtübergabe im Fall seiner Niederlage zu garantieren. Man müsse abwarten, was passiere, sagte er und wiederholte seine umstrittene Äußerung, Abstimmungen per Briefwahl seien betrugsanfällig. Belege für diese These lieferte Trump auch diesmal nicht. Die Äußerung hatten Kritik bei den Demokraten, aber auch in den eigenen Reihen ausgelöst.



Der republikanische Mehrheitsführer im US-Senat, McConnell, versicherte einen geordneten Übergang im Fall einer Abwahl Trumps. Sein Senatskollege Romney, der 2012 eine Wahl gegen Präsident Obama verloren hatte, stellte einen friedlichen Machtübergang als fundamental für die Demokratie dar.

