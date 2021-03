Nach den jüngsten Angriffen mit Schusswaffen in den USA plant Präsident Biden weiterhin Verfügungen zur stärkeren Kontrolle von Waffenverkäufen.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Psaki, trat dem Eindruck entgegen, dass das Thema für Biden nachrangig wäre. Einen Zeitrahmen für Maßnahmen nannte sie nicht. Biden hatte zuvor erklärt, entsprechende Verfügungen seien "eine Frage des Timings". Die Demokraten im Repräsentantenhaus hatten erst kürzlich einen neuen Anlauf gestartet, um gesetzlich zu regeln, dass Waffenkäufer strenger kontrolliert werden. Bislang ist aber nicht in Sicht, dass es dafür im Senat die nötige Mehrheit gibt.



Am Montag hatte im Bundesstaat Colorado ein Mann in einem Supermarkt zehn Menschen erschossen. Ein 21 Jahre alter Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft. Das Motiv ist bislang nicht bekannt. Weitere Vorfälle mit acht Toten hatte es in der vergangenen Woche im Bundesstaat Georgia gegeben.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.