Das Weiße Haus in Washington hat den Justizausschuss im Repräsentantenhaus aufgefordert, die Ermittlungen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump einzustellen.

Die Demokraten hätten mit ihren Untersuchungen bereits genug Zeit verschwendet, schrieb der Leiter der Rechtsabteilung, Cipollone, in einem von US-Medien verbreiteten Brief. Es handle sich um einen unfairen, parteipolitisch motivierten und verfassungswidrigen Versuch, einen Präsidenten abzusetzen.



Der Brief macht deutlich, dass das Weiße Haus die Ermittlungen weiterhin nicht unterstützen wird. Die Demokraten hatten dazu eine Stellungnahme verlangt.



Der Justizausschuss formuliert derzeit eine Anklageschrift gegen Trump. Das Repräsentantenhaus, wo die Demokraten eine Mehrheit haben, stimmt dann darüber ab. Die endgültige Entscheidung über eine Amtsenthebung fiele aber im Senat. Eine Verurteilung dort gilt als unwahrscheinlich, da dafür rund 20 Republikaner mit ihren demokratischen Kollegen stimmen müssten.