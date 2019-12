Das Weiße Haus hält offenbar an seinem Boykott der Untersuchung zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump fest.

Der Rechtsberater Trumps, Cippollone, fordert die Demokraten in einem Schreiben an den Vorsitzenden des Justizausschusses auf, die Ermittlung zu beenden. Sie entbehre jeglicher Grundlage und habe grundlegende Verfahrensregeln sowie Prinzipien der Fairness verletzt. Die Demokraten hätten genug Zeit damit verschwendet, schreibt Cippollone.



Der Justizausschuss bereitet in der Ukraine-Affäre derzeit eine Anklageschrift gegen den Präsidenten vor. Das Weiße Haus hatte sich geweigert, Juristen zur Verteidigung Trumps in den Ausschuss zu schicken. Der Vorsitzende Nadler von den Demokraten verlangte daraufhin eine Erklärung darüber, ob sich die Regierung künftig am Verfahren beteiligen wird.