US-Präsident Trump will in der Auseinandersetzung mit dem Kurznachrichtendienst Twitter eine Verfügung zu sozialen Medien erlassen.

Dies kündigte eine Sprecherin des Weißen Hauses an. Trump hatte zuvor damit gedroht, solche Dienste zu regulieren oder ganz zu schließen, wenn sie konservative Stimmen unterdrückten. Unklar ist, auf welcher rechtlichen Grundlage dies geschehen könnte.



Twitter hatte in dieser Woche erstmals einen Tweet des Präsidenten einem Faktencheck unterzogen. Trump hatte erklärt, dass Briefwahl einem Wahlbetrug Vorschub leiste, was Twitter als irreführend einordnete. Dem US-Präsidenten folgen in dem Kurznachrichtendienst mehr als 80 Millionen Menschen. Facebook-Chef Zuckerberg sagte, es sei nicht die richtige Reaktion der Regierung, eine Plattform zu zensieren.