Das Weiße Haus hat die mutmaßlichen Paketbombenanschläge auf Ex-Präsident Obama und die frühere Präsidentschaftskandidatin Clinton verurteilt.

Solche Terrorakte seien verachtenswert, sagte eine Sprecherin in Washington. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen. Vizepräsident Pence schrieb auf Twitter von feigen Aktionen. Er sei dankbar für die schnelle Reaktion der Sicherheitsbehörden.



Nach Angaben von Ermittlern befinden sich in den sichergestellten Paketen möglicherweise Sprengsätze. Beide Pakete seien bei Routine-Kontrollen in New York und Washington aufgefallen, noch bevor sie an Obama und Clinton ausgeliefert worden seien. Auch an den Fernsehsender CNN wurde ein verdächtiges Päckchen verschickt. Gestern war bereits ein Sprengsatz am Anwesen des Milliardärs Soros in New York gefunden worden.