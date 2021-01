Die Justizbehörden in den USA haben wegen der Erstürmung des Kapitols in Washington weitere Anklagen erhoben.

Unter den Beschuldigten ist der Mann, der mit seinem Kopfschmuck mit Hörnern aufgefallen war. Medienberichten zufolge handelt es sich um einen in der rechten Szene bekannten Anhänger von Verschwörungstheorien. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gab er an, - so wörtlich - "der Bitte des Präsidenten an alle Patrioten" gefolgt zu sein, am 6. Januar nach Washington zu kommen.



Wie die Behörden weiter mitteilten, ist unter den Angeklagten auch ein Abgeordneter des Parlaments im Bundesstaat West Virginia. Der republikanische Politiker soll ebenfalls in das Kapitol eingedrungen und die Tat gefilmt haben. Er legte sein Mandat inzwischen nieder.



Insgesamt sind die Fälle von 18 mutmaßlichen Randalierern vor einem Bundesgericht anhängig.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.