In den USA gibt es weitere Festnahmen und Anklagen wegen der Erstürmung des Kapitols in Washington.

Nach Behördenangaben sind darunter Personen, deren Bilder um die Welt gingen - so der rechtsgerichtete Anhänger von Verschwörungsmythen, der durch seine Fellmütze mit Hörnern auffiel. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gab er an, - so wörtlich - "der Bitte des Präsidenten an alle Patrioten" gefolgt zu sein, am 6. Januar nach Washington zu kommen. Auch der Eindringling, der im Büro der Demokratin Pelosi die Füße auf den Schreibtisch legte, sowie der Mann, der ein Rednerpult aus dem Kapitol trug, sind angeklagt. Dies gilt zudem für einen Abgeordneten des Parlaments im Bundesstaat West Virginia, der sich bei der Erstürmung selbst mit dem Handy filmte. Der republikanische Politiker hat sein Amt inzwischen niedergelegt.



Insgesamt sind derzeit die Fälle von 18 mutmaßlichen Randalierern vor einem Bundesgericht anhängig. In das Gebäude eingedrungen waren aber deutlich mehr Menschen.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.