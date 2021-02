Mehr als sechs Wochen nach der Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger von Ex-Präsident Trump hat das Justizministerium Anklage gegen sechs weitere Verdächtige erhoben.

Die Frauen und Männer seien Mitglieder der rechten Miliz "Oath Keepers" oder hätten Verbindungen zu ihr. Die Vorwürfe lauten unter anderem auf Verschwörung. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, sollen die Angeklagten für die gewaltsame Erstürmung im Vorfeld trainiert und Mitstreiter rekrutiert haben.



Die sechs Frauen und Männer wurden in dieser Woche in Florida, North Carolina und Ohio festgenommenen und sollen mit drei weiteren Verdächtigen, die bereits im Januar angeklagt wurden, zusammengearbeitet haben. Insgesamt wurde wegen der Erstürmung des Kapitols bereits Anklage in mehr als 200 Fällen erhoben.

