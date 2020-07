In den USA ist nach dem gewaltsamen Tod eines schwarzen Jugendlichen in einer Psychiatrie im US-Bundesstaat Michigan eine weitere Klage gegen Mitarbeiter der Einrichtung eingereicht worden.

Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie mindestens sieben Personen die Arme und Beine des 16-Jährigen festhalten und auf dessen Brust und Bauch sitzen. Demnach rief er während des Vorfalls, dass er nicht mehr atmen könne. Nach Angaben der behandelnden Ärzte erstickte der Jugendliche. Das Video wurde gestern von einem Anwalt veröffentlicht. Der Junge war am 29. April in der Cafeteria der Klinik zu Boden gestoßen worden, weil er ein Sandwich geworfen hatte.



Zwei Pfleger und eine Pflegerin der Psychatrie in Kalamazoo waren bereits entlassen worden und sind wegen fahrlässiger Tötung sowie Kindesmissbrauchs angeklagt.