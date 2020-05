In den USA sind friedliche Proteste wegen des gewaltsamen Tods des Afroamerikaners George Floyd erneut in Unruhen umgeschlagen. In mehreren Städten gingen tausende Menschen auf die Straße, um gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. In Los Angeles drängten Polizisten Demonstranten mit Schlagstöcken und Gummigeschossen zurück.

Mindestens ein Streifenwagen wurde angezündet. Auch aus New York, Chicago, Detroit und anderen Städten wurden neue Kundgebungen und gewaltsame Vorfälle gemeldet. Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AP wurden in 17 Städten fast 1.400 Menschen festgenommen.



US-Präsident Trump drohte angesichts der Gewalt mit dem Einsatz des Militärs. Gouverneure und Bürgermeister müssten viel härter vorgehen, sonst werde die Regierung einschreiten, twitterte Trump. Justizminister Barr machte linke Gruppen für die Ausschreitungen verantwortlich. Die Gewalt nach dem Tod Floyds sei geplant und gehe auf das Konto von anarchistischen Linksextremisten, erklärte Barr. Der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Biden, zeigte Verständnis für die Wut der Demonstranten. Sinnlose Zerstörung und Gewalt seien aber nicht akzeptabel.