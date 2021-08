Die USA haben ihre Liste mit Terrorverdächtigen um fünf mutmaßliche islamistische Kämpfer erweitert.

Wie Außenminister Blinken in Washington mitteilte, gehört der ranghöchste militärische Befehlshaber der IS-Miliz in Mosambik, Omar, jetzt zu diesem Personenkreis. Er werde für Anschläge - unter anderem in Tansania - verantwortlich gemacht. Zudem befänden sich ranghohe Anführer einer in Mali mit Al-Qaida verbündeten Gruppierung sowie ein führendes Mitglied der Al-Schabaab in Somalia auf der Liste.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.