In der amerikanischen Stadt Minneapolis gehen die gewaltsamen Proteste nach dem Tod eines Schwarzen bei einem Polizeieinsatz weiter.

Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, die Tränengas gegen Menschen einsetzte, die sich auf den Straßen versammelt hatten. Mehrere Gebäude wurde in Brand gesteckt; ein Laden wurde geplündert. Bereits gestern hatte es bei ersten Protesten Ausschreitungen gegeben.



Präsident Trump teilte mit, das Justizministerium und das FBI würden den Tod des 46-Jährigen untersuchen. Zugleich sprach Trump den Angehörigen sein Mitgefühl aus.



Der Mann war am Montag nach dem Polizeieinsatz gestorben. In Aufnahmen mit einem Mobiltelefon ist zu sehen, wie ein Polizeibeamter ihm minutenlang das Knie auf den Hals drückt. Wiederholt sagt der Mann, er könne nicht atmen. Dann bewegt er sich nicht mehr. Die vier am Einsatz beteiligten Beamten wurden entlassen.