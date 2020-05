In den USA nehmen die Proteste und Ausschreitungen nach dem gewaltsamen Tod des Schwarzen George Floyd kein Ende. Die Regierung macht linke Gruppen für die Krawalle verantwortlich.

In Minneapolis zogen die Menschen trotz einer Ausgangssperre durch die Straßen. Die Polizei ging einem Bericht des TV-Senders CNN zufolge mit Tränengas gegen Demonstranten vor. Auch in Los Angeles verhängten die Behörden eine nächtliche Ausgangssperre. Zuvor hatte es dort Zusammenstöße zwischen Protestgruppen und Sicherheitskräften gegeben. Mehrere Polizeiwagen wurden zerstört, mindestens ein Fahrzeug ging in Flammen auf. Auf Fernsehbildern waren zudem Plünderungen zu sehen.



Auch aus Chicago, Miami und anderen Städten wurden Proteste und Krawalle gemeldet. In New York versammelten sich Demonstranten vor dem "Trump Tower". Justizminister Barr machte linke Gruppen für die Ausschreitungen verantwortlich und sprach von geplanten Aktionen. Die Nachrichtenagentur AP schreibt, es habe in den vergangenen Tagen fast 1.400 Festnahmen gegeben.