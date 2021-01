Im US-Senat wollen weitere Republikaner Einspruch gegen die für Mittwoch angesetzte Verlesung der offiziellen Ergebnisse der Präsidentschaftswahl im Kongress einlegen.

Die elfköpfige Gruppe begründete ihr Vorhaben mit Vorwürfen des Wahlbetrugs und anderer Unregelmäßigkeiten in mehreren Bundesstaaten. Der Kongress müsse sofort eine Kommission einsetzen, die in einem Eilverfahren eine Klärung herbeiführen solle. Andernfalls könnten sie die offiziellen Ergebnisse nicht mit absegnen. Auch im Repräsentantenhaus will eine Gruppe republikanischer Abgeordneter Einspruch gegen Resultate einzelner Staaten einlegen. In ihrer Partei ist dieses Vorgehen umstritten. Es wird damit gerechnet, dass die Aktion das Nachwahl-Prozedere in Länge ziehen könnte.



Die Amtseinführung des designierten Präsidenten Biden soll am 20. Januar stattfinden. Trump weigert sich, seine Niederlage bei Wahl im November einzugestehen und behauptet, er sei durch Betrug um den Sieg gebracht worden. Weder er noch seine Anwälte haben dafür stichhaltige Beweise vorgelegt. Über 50 Klagen wurden bereits von Gerichten abgewiesen, darunter auch der Oberste Gerichtshof. Die Wahlleute aus den Bundesstaaten hatten Bidens Wahlsieg ebenfalls klar bestätigt.



Diese Nachricht wurde am 02.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.