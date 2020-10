Weitere Politiker der US-Republikaner sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Heute früh wurde bekannt, dass sich auch der Wahlkampfchef des Präsidenten, Stepien, angesteckt hat. Er leite die Kampagne nun erst einmal aus dem Home-Office, hieß es in Washington. Zuvor waren Infektionen bei Trumps Ex-Beraterin Conway, den republikanischen Senatoren Lee und Tillis sowie der Parteivorsitzenden McDaniel mitgeteilt worden. Sie hatten am vergangenen Samstag an einer Veranstaltung im Garten des Weißen Hauses teilgenommen. Die meisten Gäste trugen dabei keine Masken. Auf der Veranstaltung hatte Trump seine Kandidatin für den freien Posten am Obersten Gericht der Vereinigten Staaten vorgestellt, die konservative Juristin Barrett.



Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Schumer, verlangte, mit dem Verfahren zur Ernennung Barrets in der Kongresskammer zu warten, bis das Ausmaß der Ausbreitung des Virus unter den Senatoren klar sei. Der Vorsitzende des Justizausschusses, Graham, erklärte dagegen, Barrett werde erstmals wie angekündigt am 12. Oktober angehört werden. Die Senatoren könnten daran nach Wunsch auch per Video teilnehmen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 2.10.)

+ Weltweit Rekord-Zahlen bei Corona-Neuinfektionen (Stand: 21.09.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist (Stand: 02.09.)

+ Neue Entwicklung: Warum die Corona-Sterberate so niedrig und die Infektionszahl so hoch ist (Stand: 04.09.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 28.09.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 25.09.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 25.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 24.09.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 27.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 29.09.)

+ Symptome: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 02.10.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 06.09.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 01.10.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 02.10.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.