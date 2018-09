Die US-Regierung hat ihre Sanktionen gegen Russland erneut verschärft.

Insgesamt 33 Einzelpersonen und Einrichtungen aus dem Bereich der Streitkräfte und Geheimdienste seien mit Strafmaßnahmen belegt worden, teilte das Außenministerium in Washington mit. Begründet wurden die Maßnahmen mit - so wörtlich - "bösartigen Aktivitäten" Moskaus.



Als Reaktion auf die mutmaßlichen russischen Eingriffe in US-Wahlen bereits im April eine Reihe von Sanktionen verhängt. Dieses richteten sich unter anderem gegen Oligarchen aus dem Umfeld von staatschef Putin.