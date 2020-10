Weitere Politiker der US-Republikaner sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Heute früh wurde bekannt, dass sich auch der Wahlkampfchef des Präsidenten, Stepien, angesteckt hat. Er leite die Kampagne nun erst einmal aus dem Home-Office, hieß es in Washington. Zuvor waren Infektionen bei Trumps Ex-Beraterin Conway, den republikanischen Senatoren Lee und Tillis sowie der Parteivorsitzenden McDaniel mitgeteilt worden. Sie hatten am vergangenen Samstag an einer Veranstaltung im Garten des Weißen Hauses teilgenommen. Die meisten Gäste trugen dabei keine Masken. Auf der Veranstaltung hatte Trump seine Kandidatin für den freien Posten am Obersten Gericht der Vereinigten Staaten vorgestellt, die konservative Juristin Barrett.



Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Schumer, verlangte, mit der Abstimmung über die Personalie in der Kongresskammer zu warten, bis das Ausmaß der Ausbreitung des Virus unter den Senatoren klar sei. Der Vorsitzende des Justizausschusses, Graham, erklärte dagegen, Barrett werde erstmals wie angekündigt am 12. Oktober angehört werden. Die Senatoren könnten daran nach Wunsch auch per Video teilnehmen.

