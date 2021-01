In den USA ist erneut ein Todesurteil nach nationalstaatlichem Recht vollstreckt worden.

Ein 52-Jähriger bekam im Bundesstaat Indiana die Todesspritze. Er war 1993 im Zusammenhang mit Drogenkriminalität wegen siebenfachen Mordes verurteilt worden.



Todesurteile werden in den USA in den meisten Fällen von den einzelnen Bundesstaaten vollstreckt. Der Vollzug von Hinrichtungen durch die Bundesjustiz war 17 Jahre lang ausgesetzt gewesen. Seit Juni wurden nach Anweisung der Bundesbehörden inzwischen aber zwölf Häftlinge hingerichtet, ein weiterer soll in Kürze folgen. Der scheidende US-Präsident Trump gilt als Befürworter der Todesstrafe, sein Nachfolger Biden lehnt diese hingegen ab.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.