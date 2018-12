Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats ist ein Kind im Gewahrsam der US-Grenzbehörden gestorben.

Der achtjährige Junge aus Guatemala starb in einem Krankenhaus in New Mexico aus unbekannter Ursache, wie die Behörden mitteilten. Er war zusammen mit seinem Vater bei dem Versuch festgenommen worden, aus Mexiko in die USA zu gelangen.



Vor wenigen Wochen starb ein sieben Jahre altes Mädchen im US-Gewahrsam an Dehydrierung. Das ebenfalls aus Guatemala stammende Kind hatte nach US-Angaben offenbar auf der Flucht tagelang kein Wasser getrunken.