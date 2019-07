In den USA hat die Bürgerrechtsbewegung ACLU der Regierung vorgeworfen, weiterhin Kinder nach einer illegalen Einreise von ihren Eltern zu trennen.

Die Organisation rief deshalb das Bundesgericht in San Diego an, das im vergangenen Jahr eine Verfügung erlassen hatte, die eine Trennung von Eltern und Kindern bei Migranten untersagt. Laut ACLU sind in den vergangenen 13 Monaten dennoch mehr als 900 solche Trennungen bekannt geworden. In etwa 20 Prozent der Fälle seien Kinder unter fünf Jahren betroffen.



Die Bürgerrechtler fordern das Gericht auf, klare Richtlinien zu erlassen. Ihren Angaben zufolge trennen die Behörden die Familien systematisch und oft aus nichtigem Anlass, etwa wegen angeblicher krimineller Handlungen der Eltern.