Washington

USA werfen Russland Verletzung von Atomwaffen-Abkommen "New Start" vor

Die USA haben Russland vorgeworfen, gegen den Atomwaffen-Kontrollvertrag "New Start" zu verstoßen. Das Außenministerium in Washington erklärte, die Regierung in Moskau lasse die vereinbarten Inspektionen auf ihrem Staatsgebiet nicht zu. Dies stelle den Vertrag in Frage.

31.01.2023