Eine strategische russische Atomrakete vom Typ Topol-M bei einer Militärparade in Moskau. (picture alliance / dpa / Yuri Kochetkov)

Das Außenministerium in Washington erklärte, die Regierung in Moskau lasse die vereinbarten Inspektionen auf ihrem Staatsgebiet nicht zu. Dies stelle den Vertrag in Frage. Das Ministerium warf Russland zudem vor, die Zahl seiner atomaren Sprengköpfe über die zulässige Obergrenze hinaus erhöht zu haben.

Russland hatte die US-Inspektionen seiner Militärstandorte bereits im vergangenen August ausgesetzt. Eigentlich wollten beide Seiten im November in Ägypten über eine Wiederaufnahme der Kontrollen beraten. Russland sagte den Termin aber ab und begründete dies mit einem feindseligen Verhalten der USA.

Der im Jahr 2010 geschlossene New-Start-Vertrag ist die einzige noch bestehende atomare Abrüstungsvereinbarung zwischen den USA und Russland. Sie verpflichtet beide Länder dazu, ihre atomaren Sprengköpfe jeweils auf maximal 1.550 zu reduzieren.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.