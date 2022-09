Geheimdienstberichte

Russlands Präsident Putin beim Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok. (Uncredited / Pool TASS Host Photo / Uncredited)

Der Sender CNN, die "Washington Post" und weitere Medien berichten unter Berufung auf ranghohe Regierungsvertreter, Moskau habe seit 2014 verdeckt mehr als 300 Millionen Dollar an ausländische politische Parteien und Kandidaten gezahlt, um Einfluss zu nehmen.

Laut eines Geheimdienstberichts sind mehr als zwei Dutzend Länder betroffen. Um welche Staaten es sich handelt, wurde nicht bekannt. Die betroffenen Länder würden aber informiert, hieß es. Laut "Washington Post" wurden russische Versuche, Wahlen zu beeinflussen, unter anderem in Albanien, Montenegro und Madagaskar festgestellt. Zudem habe der russische Botschafter in einem asiatischen Land mehrere Millionen Dollar in bar an einen Präsidentschaftskandidaten übergeben.

