In den USA ist die Whistleblowerin Reality Leigh Winner verurteilt worden.

Sie muss für fünf Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Winner wurde vorgeworfen, ein Dokument des Geheimdienstes NSA an die Enthüllungsplattform "The Intercept" weitergegeben zu haben. In dem Papier ging es darum, dass der russische Geheimdienst versucht haben soll, die US-Wahlen zu manipulieren. The Intercept veröffentlichte den Artikel dazu im Sommer vergangenen Jahres. Noch am selben Tag wurde Winner festgenommen.



Enthüllungsjournalisten kritisieren "The Intercept". Sie werfen der Plattform vor, ihre Quelle, also Winner, nicht ausreichend geschützt zu haben. Die Chefredakteurin räumte inzwischen Fehler ein.