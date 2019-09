Die Demokraten in den USA prüfen, ob sie ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump einleiten. Über diese Frage diskutieren sie schon seit zwei Jahren, konnten sich aber bislang nicht darauf einigen. Für eine Absetzung müssten sie politische Mehrheiten organisieren, und auch die US-Verfassung setzt hohe Hürde. Wir klären die wichtigsten Fragen und Hintergründe zum Impeachment-Prozedere.

Impeachment-Prozedere: Abstimmungen im Repräsentantenhaus und im Senat

Zunächst findet im US-Repräsentantenhaus eine Untersuchung der mutmaßlichen Verfehlungen des Präsidenten statt. In früheren Fällen übernahm diese Aufgabe der Justizausschuss. Die jetzige Untersuchung gegen Trump soll laut der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Pelosi, jedoch von sechs Ausschüssen gemeinsam geführt werden. Im Rahmen dieser Ermittlung werden Zeugen vernommen, Beweismaterial ausgewertet und gegebenenfalls konkrete Anklagepunkte formuliert. Die sechs Ausschüsse nehmen bereits jetzt unterschiedliche Aspekte mutmaßlichen Fehlverhaltens des Präsidenten unter die Lupe. Sie werden ihre Ermittlungen nun in beschleunigter Form fortsetzen. Einem Zeitrahmen unterliegen die Ausschüsse dabei nicht.



Spricht sich das Justizgremium für ein Impeachment aus, muss das gesamte Repräsentantenhaus über die Liste der Vorwürfe abstimmen. Die einfache Mehrheit genügt, damit die Beschuldigung formell erhoben ist - dies ist das sogenannte Impeachment. Es bedeutet dagegen nicht die sofortige Entfernung des Präsidenten.

Senat entscheidet über Absetzung

Als nächstes findet dann im Senat, der anderen Kongresskammer, eine Art Prozess mit Zeugenvernehmungen statt. Am Ende stimmt diese Kammer dann über das Schicksal des Präsidenten ab. Für dessen Absetzung ist eine Zweidrittelmehrheit nötig.



Die Demokraten verfügen im Repräsentantenhaus über eine klare Mehrheit von 235 der derzeit 434 Abgeordneten. Sie haben es also in der Hand, das Impeachment gegen Trump zu beschließen. Im Senat dominieren allerdings Trumps Republikaner. Sie haben dort 53 der 100 Sitze. Um Trump aus dem Amt zu entfernen, müssten die Demokraten also im Senat mindestens 20 republikanische Verbündete gewinnen.

Hohe Hürden in US-Verfassung

Neben der Notwendigkeit, politische Mehrheiten für die Amtsenthebung zu mobilisieren, schränkt auch die US-Verfassung die Möglichkeiten erheblich ein. Laut dem Dokument darf der Kongress den Präsidenten nur absetzen, wenn ihm "Hochverrat, Bestechlichkeit oder andere schwere Verbrechen und Vergehen" nachgewiesen werden können. Allerdings lässt der Verfassungspassus einigen Deutungsspielraum. Es gibt keine klare Definition dafür, wie gravierend die Verfehlungen des Präsidenten sein müssen, damit seine Amtsenthebung gerechtfertigt ist. Letztlich hängt es allerdings weniger von juristischen Auslegungen als von den politischen Intentionen der Beteiligten und den Mehrheitsverhältnissen im Kongress ab, ob ein Amtsenthebungsverfahren in Gang kommt und erfolgreich ist.

Bisher nur zwei Impeachment-Verfahren gegen frühere US-Präsidenten

In der US-Geschichte gab es bislang nur zwei Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidenten, die beide nicht erfolgreich verliefen. Sowohl Präsident Johnson als auch Präsident Clinton blieben im Amt. Auch Präsident Nixon drohte die Absetzung, er kam ihr jedoch mit seinem Rücktritt zuvor.



Gegen Johnson wurde das Verfahren 1868 eingeleitet, weil er sich über die Mitspracherechte des Kongresses bei der Besetzung von Regierungsposten hinweggesetzt haben sollte. Für seine Amtsenthebung fehlte am Ende nur eine einzige Stimme. 1974 trat Nixon im Zuge der Watergate-Affäre zurück, als sich das Prozedere noch in einem frühen Stadium befand. Der Justizausschuss hatte eine formelle Anschuldigung des Präsidenten wegen des Lauschangriffs auf die Demokraten beschlossen. 1998 kam es dann zum Amtsenthebungsverfahren gegen Clinton. Hintergrund war dessen Affäre mit der Praktikantin Monica Lewinsky, die er zu verschleiern versucht hatte. Die Anschuldigungen lauteten auf Meineid und Behinderung der Justiz. Die Zweidrittelmehrheit im Senat wurde deutlich verfehlt.