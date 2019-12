Die Hürden für eine Amtsenthebung sind sehr hoch. Wir klären die wichtigsten Fragen und Hintergründe zum Impeachment-Prozedere.

Impeachment-Prozedere: Abstimmungen im Repräsentantenhaus und im Senat

Der amerikanischen Verfassung zufolge kann ein Präsident nur von einer Mehrheit beider Parlamentskammern des Kongresses des Amtes enthoben werden. Im Repräsentantenhaus zeichnet sich eine Mehrheit für ein Verfahren ab. Denn eine einfache Mehrheit genügt, damit die Beschuldigung formell erhoben ist - dies ist das sogenannte Impeachment. Es bedeutet dagegen nicht die sofortige Entfernung des Präsidenten.

Senat entscheidet über Absetzung

Als nächstes findet dann im Senat, der anderen Kongresskammer, eine Art Prozess mit Zeugenvernehmungen statt. Am Ende stimmt diese Kammer dann über das Schicksal des Präsidenten ab. Für dessen Absetzung ist eine Zweidrittelmehrheit nötig.



Im Senat dominieren Trumps Republikaner. Um Trump aus dem Amt zu entfernen, müssten die Demokraten also im Senat republikanische Verbündete gewinnen.

Hohe Hürden in US-Verfassung

Neben der Notwendigkeit, politische Mehrheiten für die Amtsenthebung zu mobilisieren, schränkt auch die US-Verfassung die Möglichkeiten erheblich ein. Laut dem Dokument darf der Kongress den Präsidenten nur absetzen, wenn ihm "Hochverrat, Bestechlichkeit oder andere schwere Verbrechen und Vergehen" nachgewiesen werden können. Allerdings lässt der Verfassungspassus einigen Deutungsspielraum. Es gibt keine klare Definition dafür, wie gravierend die Verfehlungen des Präsidenten sein müssen, damit seine Amtsenthebung gerechtfertigt ist.

Bisher nur zwei Impeachment-Verfahren gegen frühere US-Präsidenten

In der US-Geschichte gab es bislang nur zwei Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidenten, die beide nicht erfolgreich verliefen. Sowohl Präsident Johnson als auch Präsident Clinton blieben im Amt. Auch Präsident Nixon drohte die Absetzung, er kam ihr jedoch mit seinem Rücktritt zuvor.



Gegen Johnson wurde das Verfahren 1868 eingeleitet, weil er sich über die Mitspracherechte des Kongresses bei der Besetzung von Regierungsposten hinweggesetzt haben sollte. Für seine Amtsenthebung fehlte am Ende nur eine einzige Stimme. 1974 trat Nixon im Zuge der Watergate-Affäre zurück, als sich das Prozedere noch in einem frühen Stadium befand. Der Justizausschuss hatte eine formelle Anschuldigung des Präsidenten wegen des Lauschangriffs auf die Demokraten beschlossen. 1998 kam es dann zum Amtsenthebungsverfahren gegen Clinton. Hintergrund war dessen Affäre mit der Praktikantin Monica Lewinsky, die er zu verschleiern versucht hatte. Die Anschuldigungen lauteten auf Meineid und Behinderung der Justiz. Die Zweidrittelmehrheit im Senat wurde deutlich verfehlt.



