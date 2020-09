Die USA haben zum zweiten Mal in dieser Woche neue Sanktionen gegen den Iran eingesetzt.

Laut Außenministerium wurden unter anderem Vertreter der Islamischen Republik, Behörden und Haftanstalten sowie ein Richter mit Strafmaßnahmen belegt. Die Sanktionen stehen im Zusammenhang mit der Hinrichtung eines 27-jährigen Ringers in der vergangenen Woche. Menschenrechtler hatten der iranischen Justiz vorgeworfen, ihn zu einem falschen Geständnis gezwungen zu haben.



Am Montag hatten die USA bereits die Sanktionen gegen Iran im Hinblick auf den Nuklearkonflikt verschärft. Aus Sicht Washingtons sind auch die UNO-Sanktionen wieder gültig, nachdem sie einen im Atomabkommen verbrieften Konfliktmechanismus ausgelöst hatten. Die große Mehrheit der im UNO-Sicherheitsrat vertretenen Staaten, darunter Deutschland, erkennen diese Position jedoch nicht an, weil die USA 2018 einseitig aus dem Abkommen ausgestiegen waren.

