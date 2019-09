In den USA ist die zweite Haftstrafe gegen einen Elternteil verhängt worden wegen Bestechungsgeldern an eine renommierte Uni.

Ein Mann in Kalifornien hatte eine Viertel Million Dollar gezahlt, damit sein Sohn an der University of Southern California eingeschrieben wird. Dafür verurteilte ihn jetzt ein Gericht zu vier Monaten Gefängnis. Hinzu kommen 95.000 Dollar Strafe und 500 Stunden gemeinnützige Arbeit.



Vor Kurzem war die Schauspielerin Felicity Huffman unter anderem zu einer 14-tägigen Haftstrafe verurteilt worden, weil sie 15.000 Dollar Schmiergeld gezahlt hatte. Damit sollten die Antworten ihrer Tochter beim landesweiten Einstufungstest verbessert werden.



Insgesamt laufen Ermittlungen gegen rund 50 Prominente und wohlhabende Eltern, die Unis bestochen haben sollen.