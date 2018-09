Zahlreiche Wirtschaftsverbände in den USA planen eine Kampagne gegen die protektionistische Zollpolitik von US-Präsident Trump.

Wie der Einzelhandelsverband NRF erklärte, beteilige sich fast jeder Sektor der US-Wirtschaft daran. Darunter auch einige der größten Unternehmen wie Apple, Microsoft und Amazon.



Die Aktion soll noch vor den im Novemeber anstehenden Kongresswahlen stattfinden. Sie soll insbesondere Bürgerinnen und Bürger für das Thema Zölle und deren Folgen für Industrie und Dienstleister sensibilisieren. Die Kampagne soll zunächst in den fünf Schlüsselstaaten der November-Wahlen beginnen: Ohio, Pennsylvania, Illionois, Indiana und Tennessee. Nach Angaben der Organisatoren solle aber nicht in den Wahlkampf eingegriffen werden. Es gehe vielmehr darum, so die NRF, vor dem entscheidenden Urnengang am 6. November das Thema Zölle in die politische Debatte einzubringen. Bis zum Ende des Jahres soll die Kampagne dann auf zwölf weitere Staaten ausgedehnt werden.



Der von US-Präsident Trump angezettelte Zollstreit mit großen Handelspartnern wie China und Japan hat dazu geführt, dass US-Unternehmen über steigende Kosten klagen und über Entlassungen nachdenken. Trum hatte jüngst China mit weiteren Strafzöllen gedroht. Er sieht die amerikanische Wirtschaft benachteiligt und wirft China staatlich subventionierte Überkapazitäten, Dumpingpreise und andere unfaire Handelspraktiken vor. Seit Anfang Juli haben sich beide Seiten mit Straf- und Vergeltungszöllen auf Waren im Volumen von insgesamt 100 Milliarden Dollar überzogen.