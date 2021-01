In den USA steht die Wirtschaft wegen der Corona-Krise weiter unter Druck.

Wie der Vorsitzende der Notenbank, Powell, in Washington mitteilte, hat sich die Erholung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt in den vergangenen Monaten deutlich abgeschwächt. Dies liege zum großen Teil an der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit sowie an erheblichen Konjunktur-Einbrüchen. Besonders schwierig sei es für Branchen, die direkt von der Pandemie betroffen seien wie etwa das Gastgewerbe. Powell erklärte, die weitere Entwicklung der Wirtschaft werde vom Verlauf der Krise sowie vom Fortschritt bei den Impfungen abhängen.



Die US-Notenbank will ob der wirtschaftlichen Schwierigkeiten weiter an ihrer derzeitigen Geldpolitik festhalten. Der Leitzins verbleibt auf dem Niveau von 0,0 bis 0,25 Prozent.

