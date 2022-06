Amerika-Gipfel

USA, Los Angeles: Polizisten auf Pferden patrouillieren in Vorbereitung auf den Gipfel der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS). (Marcio Jose Sanchez/AP/dpa)

Sie sollen innerhalb von fünf Jahren geschult werden, teilte die Regierung von Präsident Biden anlässlich des Amerika-Gipfels in Los Angeles mit. Insgesamt 100 Millionen Dollar würden dafür aufgebracht. Die Panamerikanische Gesundheitsorganisation - PAHO - werde sich an der Finanzierung beteiligen, hieß es. Die Ankündigung erfolgte kurz bevor Biden auf dem Gipfel erwartet wurde. Gestern hatte seine Stellvertreterin Harris ein Investitionspaket in Höhe von 1,9 Milliarden Dollar für die Schaffung neuer Arbeitsplätze in Mittelamerika angekündigt. Zudem wollen die USA nach den Worten von Außenminister Blinken den Kampf gegen digitale Desinformation in Lateinamerika unterstützen.

Das einwöchige Treffen der Staats- und Regierungschefs aus Nord- und Südamerika wird überschattet vom Fernbleiben des mexikanischen Präsidenten López Obrador. Weil die gastgebenden USA aus politischen Gründen weder Kuba, Nicaragua und Venezuela eingeladen hatten, erklärte er, wolle er so gegen die seit "Jahrhunderten" andauernde Politik der "Ausgrenzung" protestieren.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.