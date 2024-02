Joe Biden, Präsident der USA, spricht über sein Treffen mit der Witwe und der Tochter des verstorbenen Oppositionellen Nawalny. (Manuel Balce Ceneta / AP / dpa / Manuel Balce Ceneta)

Die Sanktionen werden demnach in Zusammenarbeit mit anderen Ländern ergriffen und richteten sich auch gegen Unternehmen in Drittländern, die Moskau Zugang zu gewünschten Gütern erleichterten. Hintergrund der Strafmaßnahmen ist neben dem Angriffskrieg auch der Tod des Oppositionspolitikers und Kreml-Kritikers Nawalny. Details sollen am Freitag (Ortszeit) von US-Präsident Biden bekannt gegeben werden, wie der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Kirby, mitteilte.

Derweil traf sich Biden in San Francisco mit der Witwe und der Tochter Nawalnys. Das Weiße Haus teilte mit, er habe beiden sein Beileid ausgesprochen und seine Bewunderung für Nawalnys außerordentlichen Mut zum Ausdruck gebracht. Der Kampf des Oppositionellen werde von den Menschen in Russland und auf der ganzen Welt am Leben erhalten, so Biden.

Nawalnys Mutter hatte zuvor Zugang zum Leichnam ihres Sohnes erhalten. Eine Rückgabe an die Angehörigen sei abgelehnt worden. In einem Youtube-Video bezichtigte Ljudmila Nawalnaja die russischen Behörden, die Leiche heimlich begraben zu wollen. Sie erklärte, laut der Todesurkunde sei ihr Sohn eines natürlichen Todes gestorben. Dies zweifeln Angehörige und Unterstützer an und verlangen eine unabhängige Untersuchung.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.