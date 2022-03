Ein Druckventil an einer Gasleitung (AFP / Alexander Zobin)

Die Kongress-Kammer könne morgen darüber abstimmen, meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufungen auf Parlamentskreise in Washington. Das Gesetz soll es Präsident Biden ermöglichen, Zölle auf russische Produkte zu erheben. Zudem soll sich die US-Handelsbeauftragte Tai um eine Aussetzung der russischen Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation bemühen.

Auch die Europäische Union plant Einschränkungen der Energie-Importe aus Russland. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder wollten sich bei ihrem Treffen am Donnerstag für eine schrittweise Unabhängigkeit der EU von Russland bei der Energieversorgung aussprechen, heißt es in einem Entwurf für die gemeinsame Erklärung, aus dem mehrere Nachrichtenagenturen zitieren. Die italienische Regierung kündigte unterdessen an, Italien werde bis Mitte dieses Jahres die Hälfte der russischen Gaslieferungen durch andere Lieferanten ersetzen.

