In Myanmar verfolgt, in Bangladesch unerwünscht: die muslimische Minderheit der Rohingya. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mohammed Faisal)

Außenminister Blinken werde den Schritt am Montag bei einer Veranstaltung im Holocaust Memorial Museum in Washington offiziell verkünden, verlautete aus Regierungskreisen. Nach einer Offensive des Militärs in Myanmar im August 2017 waren mehr als 700.000 Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya nach Bangladesch geflohen. In dem mehrheitlich buddhistischen Nachbarland leben sie zumeist in überfüllten Lagern.

Menschenrechtler werfen Myanmars Militär Gräueltaten vor. Soldaten sollen Menschen vergewaltigt und ermordet sowie Dörfer dem Erdboden gleichgemacht und Häuser niedergebrannt haben, teils auch während sich Bewohner noch in den Gebäuden aufhielten.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.