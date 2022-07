Biden-Besuch

US-Präsident Biden spricht in Saudi-Arabien mit Kronprinz Mohammed bin Salman (Handout-Foto des saudischen Königshauses) (AFP Photo / Saudi Royal Palace / Bandar Algaloud)

Die Erklärung wurde vom Weißen Haus in Washington und dem saudischen Außenministerium nach einem Treffen von Biden mit dem saudischen König Salman veröffentlicht. Weiter heißt es darin, die Eingriffe der iranischen Regierung in interne Angelegenheiten anderer Länder müssten aufgehalten werden. Zudem dürfe der Iran nicht an Atomwaffen gelangen.

In der Erklärung betonen die USA und Saudi-Arabien außerdem ihre Unterstützung für die von den Vereinten Nationen vermittelte Waffenruhe im Nachbarland Jemen.

Biden macht saudischen Kronprinzen für Mord an Kashoggi verantwortlich

Gestern hatte Biden in Dschidda den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman getroffen, den der US-Geheimdienst für die Ermordung des saudischen Journalisten Khashoggi 2018 in Istanbul verantwortlich macht. Biden sagte, auch er halte den Kronprinzen für persönlich verantwortlich, bin Salman habe aber Verantwortung bestritten. Biden betonte, er habe außerdem deutlich gemacht, dass weitere Gewalt gegen Regierungskritiker eine Antwort der Vereinigten Staaten zur Folge hätte.

Khashoggi war 2018 im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul ermordet worden . In Saudi-Arabien wurden fünf Personen im Zusammenhang mit der Tat zum Tode verurteilt. Die Urteile wurden später in Haftstrafen umgewandelt.

Biden beim Golf-Kooperationsrat

Am letzten Tag seiner Nahost-Reise nimmt Biden heute an einer Sitzung des Golf-Kooperationsrates teil, dem unter anderem auch Bahrain, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate angehören. Nach Angaben eines US-Regierungsmitarbeiters will er dabei Hilfsgelder in Höhe von rund einer Milliarde Dollar für die Ernährungssicherheit im Nahen Osten und in Nordafrika in Aussicht stellen.

