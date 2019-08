USA wollen türkische Militäroffensive in Nordsyrien verhindern

US-Verteidigungsminister Esper hat die Türkei vor einer Militäroffensive in Nordsyrien gewarnt.

Ein solches Vorgehen wäre inakzeptabel, sagte Esper auf einem Flug nach Tokio. Die Vereinigten Staaten seien bereit, einen einseitigen Einmarsch zu verhindern, der US-Verbündete in Syrien gefährden würde. Er bezog sich damit auf die Kurdenmiliz YPG, die sich in der Nähe der türkischen Grenze befindet und von den USA im Kampf gegen den IS unterstützt wird. Ankara stuft die YPG hingegen als Terrorgruppierung und Ableger der Kurdenorganisation PKK ein. Präsident Erdogan hatte zuletzt mit einer erneuten Offensive gedroht.



Der US-Verteidigungsminister betonte, man bemühe sich, eine Lösung zu finden, die die türkischen Sicherheitsinteressen berücksichtige.