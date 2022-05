Anhaltende Raketentests

Seoul: Menschen schauen in einem Bahnhof auf einen Fernsehbildschirm, auf dem eine Nachrichtensendung über nordkoreanische Raketenstarts gezeigt wird. (dpa/Lee Jin-Man)

Die Vereinigten Staaten wollten eine entsprechende Resolution in den kommenden Tagen im UNO-Sicherheitsrat zur Abstimmung bringen, teilte ein amerikanischer Regierungsbeamter in New York mit. Das Regime in Pjöngjang solle mit Strafmaßnahmen geschwächt werden, die die Fähigkeit des Landes weiter einschränkten, seine rechtswidrigen Programme für Massenvernichtungswaffen und ballistische Flugkörper voranzutreiben. Für eine Annahme der Resolution im mächtigsten UNO-Gremium müssten allerdings auch die Vetomächte China und Russland zustimmen. Nordkorea hatte gestern drei ballistische Raketen in Richtung offenes Meer im Osten abgeschossen, darunter offenbar auch eine Interkontinentalrakete.

Nach südkoreanischen Angaben mehren sich derzeit die Anzeichen für einen bevorstehenden neuen Atomversuch durch den Norden.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.