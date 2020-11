In den USA hat die Zahl der registrierten Corona-Infektionen die Marke von 12 Millionen überschritten.

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore sind es inzwischen knapp 12 Millionen 44-tausend Ansteckungen. Damit hat die Zahl innerhalb einer Woche um etwa eine Million zugenommen. Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden erreichte mit rund 195.500 einen neuen Höchststand. Mehr als 255.000 Menschen starben bislang im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.



Die USA sind nach absoluten Zahlen das am stärksten betroffenen Land der Welt sowohl bezüglich der Infektionen als auch der Toten. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl hingegen gibt es jeweils mehrere stärker betroffenen Staaten.



US-Präsident Trump steht auch wegen seiner Corona-Politik in der Kritik. Nach Angaben des amerikanischen Immunologen Fauci hat Trump seit Monaten nicht mehr an Sitzungen der Corona-Arbeitsgruppe im Weißen Haus teilgenommen.

