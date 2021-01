In den USA ist die Zahl der Menschen, die nachweislich an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, auf mehr als 400.000 gestiegen.

Die Johns-Hopkins-Universität im Bundesstaat Maryland zählt inzwischen 400.022 Todesopfer. Die Zahl der Corona-Infektionen liegt bei mehr als 24 Millionen. In absoluten Zahlen sind die USA bei Todesfällen und Anstreckungen das am stärksten betroffene Land der Welt. Wissenschaftler werfen Präsident Trump gravierende Fehler bei der Bekämpfung der Pandemie vor.



In Großbritannien überschritt die Zahl der registrierten Corona-Todesfälle die Marke von 90.000. Erst vor zehn Tagen war die Schwelle von 80.000 überschritten worden. Vor allem in England sind die Infektionszahlen wegen des mutierten Coronavirus noch einmal deutlich gestiegen.

