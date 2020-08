In den Vereinigten Staaten hat die Zahl der Tötungsdelikte in größeren Städten seit Jahresbeginn stark zugenommen.

Wie die "Neue Zürcher Zeitung" mit Bezug auf das "Wall Street Journal" berichtet, gilt diese Tendenz auch für den Schusswaffengebrauch. Die Zahl der erfassten Fälle bei Delikten wie Raub ist laut Kriminalstatistiken zurückgegangen.



In den USA hat der Anstieg der "gun violence" eine landesweite Diskussion über die möglichen Ursachen ausgelöst. Die Stadt Chicago zum Beispiel verzeichnete laut Associated Press bis Juli 440 Tötungsdelikte,150 mehr als im Vorjahreszeitraum. Unter den Opfern seien zahlreiche Kinder. Auch Städte wie Atlanta, Boston oder Philadelphia vermelden einen deutlichen Anstieg von Schusswaffendelikten.

In New York sind die Tötungsdelikte um 30 Prozent angestiegen

Wie die New York Times berichtet, sind die Schießereien in New York im Vergleich zum Vorjahr in den ersten sieben Monaten dieses Jahres sogar um ganze 72 Prozent angestiegen, die Tötungsdelikte um 30 Prozent. Die Polizei führt das auf Gang-Kriminalität zurück, zudem hätten die in den USA besonders gravierende Corona-Pandemie und die Überwachung der zahlreichen Proteste der vergangenen Wochen die Ermittlungsarbeiten eingeschränkt. Auch die Freilassung von Gefängnis-Insassen aus Rücksicht auf das Ansteckungsrisiko wird als Ursache diskutiert.