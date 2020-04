Im Süden der USA sind bei den Unwettern der vergangenen Tage mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen.

Allein in Mississippi starben nach Behördenangaben mindestens elf Menschen. Auch die Bundestaaten South Carolina, Georgia, Tennessee, North Carolina und Arkansas meldeten Todesopfer. Mehrere der betroffenen US-Staaten riefen den Notstand aus. Die Zahl der Toten könnte noch steigen, weil die Lage in den ländlichen Gebieten nach Angaben der Behörden noch unklar ist.



Heftige Gewitter, starker Regen und Sturmböen hatten in der Nacht von Sonntag auf Montag für teils schwere Schäden gesorgt. Tornados rissen Bäume und Stromleitungen um. Medienberichten zufolge waren mehr als eine Million Menschen ohne Strom.