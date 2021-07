In Miami im US-Bundesstaat Florida sind vier weitere Leichen aus den Trümmern des teilweise eingestürzten Wohnkomplexes geborgen worden.

Das teilten die Behörden am Abend mit. Die offizielle Zahl der Opfer stieg damit auf 36. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Die Bergungsarbeiten dauern an. Sie werden jedoch von Ausläufern des herannahenden Sturms "Elsa" behindert.



Das Gebäude mit rund 130 Wohneinheiten war vor gut zwei Wochen in Surfside bei Miami eingestürzt. Die Ursache ist immer noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.