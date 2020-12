In den USA haben zehn Bundesstaaten eine Wettbewerbsklage gegen den Internetkonzern Google eingereicht.

Der Justizminister Paxton des federführenden Texas erklärte per Twitter, Google missbrauche bei der Online-Werbung seine Monopolmacht, um den Markt zu manipulieren, den Wettbewerb zu zerstören und den Nutzern zu schaden. Google wies den Vorwurf zurück und argumentierte, die fallenden Preise für Online-Werbeanzeigen in den vergangenen zehn Jahren zeigten, dass es hier einen harten Wettbewerb gebe. Mit Online-Werbung macht der Konzern fast seinen gesamten Umsatz.



Im vergangenen Oktober hatte bereits das US-Justizministerium eine ähnliche Klage gegen Google eingereicht. In der vergangenen Woche verklagten zudem die US-Verbraucherschutzbehörde FTC und fast alle US-Bundesstaaten den Facebook-Konzern ebenfalls wegen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.