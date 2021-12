Ein Satellitenbild vom 1. November 2021 zeigt russisches Militär in der Stadt Yelnya. (AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies)

Ein Vertreter des Weißen Hauses in Washington sagte, die USA seien zu einem diplomatischen Austausch ab Anfang Januar bereit. Ein Termin oder ein Ort für Gespräche seien aber noch nicht festgelegt. Es gebe einige von Moskau aufgeworfene Themen, über die man sprechen könne, und andere, von denen Russland wisse, dass die USA niemals zustimmen könnten.

Angesichts eines massiven russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine gibt es Befürchtungen, Moskau könne das Nachbarland angreifen. Russland hatte in der vergangenen Woche Entwürfe für Abkommen mit den USA und der Nato veröffentlicht, mit denen eine Osterweiterung des Militärbündnisses und die Errichtung von US-Militärstützpunkten in Staaten der ehemaligen sowjetischen Einflusssphäre untersagt werden sollen.

24.12.2021