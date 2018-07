Die USA haben die Parlamentswahlen in Kambodscha als weder frei noch fair kritisiert. Das Weiße Haus in Washington teilte mit, die Wiederwahl von Ministerpräsident Hun Sen sei ein Rückschlag für die Demokratie in dem südostasiatischen Land.

Man fordere die Freilassung aller politischen Gefangenen und erwäge weitere Strafmaßnahmen gegen das Land.



Bei der Wahl in Kambodscha hat sich die Volkspartei von Ministerpräsident Hun Sen zur Siegerin erklärt. Man habe schätzungsweise 100 der 125 Sitze im Parlament errungen, sagte ein Parteisprecher. Das offzielle Ergebnis wird für Mitte August erwartet.



Die wichtigste regierungskritische Kraft, die Nationale Rettungspartei, hatte Hun Sen im vergangenen Jahr verbieten lassen. Oppositionelle wurden getötet, sitzen wegen angeblichen Hochverrats im Gefängnis oder flüchteten ins Exil. Hun Sen ist bereits seit 1985 an der Macht.

