Die USA und ihre Verbündeten warnen in Afghanistan vor einer wachsenden Terrorgefahr am Flughafen von Kabul. Die tausenden ausharrenden Menschen sollten das Gelände schnellstmöglich verlassen, hieß es. Es drohten Anschläge der Terrorgruppierung Islamischer Staat.

Ein Mitarbeiter der afghanischen zivilen Luftfahrtaufsicht sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es sei sehr einfach für Selbstmordattentäter, die "Korridore voller Menschen" anzugreifen. Doch die Hilfesuchenden wollten trotz aller Warnungen nicht weggehen. "Sie wollen das Land verlassen und haben keine Angst, ihr Leben zu verlieren."

Medienberichte: Bundeswehr will Luftbrücke noch heute beenden

Die Bundeswehr will sich Medienberichten zufolge schon heute von der Organisation der Rettungsflüge zurückziehen. Der letzte Militär-Transporter solle bereits im Laufe dieses Tages in Kabul starten, berichtet "Der Spiegel". Auch die "Bild"-Zeitung schreibt, dass Deutschland seine Evakuierungsmission bereits Tage vor dem Truppenabzug der USA am 31. August beende. Den Medienangaben zufolge sollen morgen vier Maschinen mit Evakuierten und den deutschen Soldaten ins usbekische Taschkent fliegen. Dort würden sie von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, dem Generalinspekteur der Bundeswehr, Zorn, und der Wehrbeauftragten des Bundestags, Högl, empfangen. Gemeinsam mit den Soldaten solle es dann am Freitag nach Deutschland gehen.

Kramp-Karrenbauer: "Zeitfenster schließt sich"

Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer (CDU) nannte kein konkretes Datum für das Ende der Flüge. Sie sagte jedoch dem ZDF, das Zeitfenster für die Evakuierungen schließe sich auch wegen der sich verschärfenden Sicherheitssituation. Es werde auch deshalb kleiner, weil die Bedrohungslage sehr konkret mit Blick auf diejenigen wachse, die ausgeflogen werden sollten. Sie betonte, die Soldatinnen und Soldaten vor Ort hätten es mit einer sehr, sehr schweren Situation zu tun.

Taliban wollen Ausreisen auch nach US-Abzug erlauben

Die islamistischen Taliban sagten in Verhandlungen mit der Bundesregierung zu, dass afghanische Staatsbürger mit gültigen Dokumenten auch nach dem 31. August das Land verlassen dürfen. Das teilte der deutsche Verhandlungsführer Potzel nach Gesprächen mit einem Taliban-Vertreter in Katar mit. Laut seinen Angaben geht es um mehrere tausend Menschen. Ein Taliban-Sprecher schrieb auf Twitter, Personen mit rechtmäßigen Dokumenten könnten mit kommerziellen Flügen ausreisen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hatte am Nachmittag erklärt, die Zusage Deutschlands, ehemalige afghanische Mitarbeiter aufzunehmen, gelte auch nach Ablauf der Frist.

Helikoptereinsatz in Kabul

Soldaten der Bundeswehr und des US-Militärs brachten unterdessen bei einem gemeinsamen Helikoptereinsatz in Kabul 21 Deutsche in Sicherheit. Dabei hätten die amerikanischen Soldaten ihre eigenen Hubschrauber geflogen und die Bundeswehrsoldaten die Aufstellung an einem Sammelpunkt organisiert, sagte Generalinspekteur Zorn in Berlin. Die Operation sei in der vergangenen Nacht durchgeführt worden.



Die Bundeswehr flog binnen 24 Stunden nach eigenen Angaben weitere 218 Menschen aus Kabul aus. Insgesamt seien inzwischen etwa 4.650 Personen außer Landes gebracht worden, hieß es. Dabei handele es sich sowohl um Deutsche als auch Afghanen sowie Bürger anderer Länder. Dem Auswärtigen Amt zufolge halten sich noch mehr als 200 deutsche Staatsangehörige in Afghanistan auf.

Bundestag stimmt Evakuierungsmission nachträglich zu

Der Bundestag billigte die Evakuierungsmission der Bundeswehr nachträglich. Das Bundeskabinett hatte die Entsendung erster Einsatzkräfte ohne Bundestagsbeschluss auf den Weg gebracht. Das Mandat mit einem Kontingent von bis zu 600 Soldaten soll längstens bis zum 30. September dauern. Bundeskanzlerin Merkel räumte in einer Regierungserklärung eine Fehleinschätzung der Lage ein. Die Stärke der Taliban sei unterschätzt worden.

Auch Frankreich stoppt Luftbrücke

Neben Deutschland zieht sich auch Frankreich von den Rettungseinsätzen zurück. Premierminister Castex sagte "RTL Radio", man werde die Flüge noch bis zum morgigen Nachmittag fortsetzen. Danach würden keine Schutzbedürftigen mehr aus Kabul herausgeflogen. Der Druck werde zu groß und die Gefahr für die Soldatinnen und Soldaten wachse täglich.

Tausende harren weiter aus

Am Flughafen harren immer noch tausende Menschen aus. Verzweifelt versuchen Afghanen, auf das Gelände zu gelangen, um einen Platz in einem der Evakuierungsflugzeuge zu bekommen. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie hunderte Menschen sogar in einem Wassergraben warten. Unterdessen teilte Russland mit, vier Militärtransportflugzeuge nach Kabul zu schicken, um mehr als 500 Menschen außer Landes zu holen.



Unterdessen hat die Türkei mit dem Abzug ihrer 500 Soldaten aus Afghanistan begonnen. Das teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit. Damit dürfte auch das Vorhaben aufgegeben worden sein, die militärische Sicherung des Flughafens in Kabul zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.