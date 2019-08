US-Außenminister Pompeo sieht die jüngsten nordkoreanischen Raketentests nicht als Hindernis für neue Verhandlungen.

Die Strategie seiner Regierung sei unverändert, sagte Pompeo in Washington. Man strebe weiterhin eine vollkommene und endgültige Denuklearisierung Nordkoreas an. Er hoffe auf neue Gespräche über eine atomare Abrüstung in den kommenden Wochen, fügte Pompeo hinzu. Das Regime in Pjöngjang hatte am Dienstag zwei Kurzstreckenraketen abgefeuert. Machthaber Kim Jong Un bezeichnete den Test als Warnung an Südkorea und die USA, die zu Wochenbeginn ein gemeinsames Militärmanöver begonnen hatten.



Es war bereits der vierte Raketentest Nordkoreas in weniger als zwei Wochen. Mehrere UNO-Resolutionen verbieten dem Land jegliche Tests mit ballistischen Raketen.